ياسر إدريس: لم نبيع الهواء عندما وعدنا بميداليات.. ومن أخطأ سيحاسب

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

ياسر إدريس

نشر ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بيانا عن تقييمه للمشاركة المصرية في أولمبياد باريس.

وحققت البعثة المصرية ثلاث ميداليات متنوعة في أولمبياد باريس بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في السلاح.

ونشر ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية عبر حسابه الرسمي: "جميع المسؤولين عن الرياضة في مصر على مستوى عال من الإدارة، وإذا كان هناك أحد يخطأ فهو لا يمثل الجميع".

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وأضاف "جميع رؤساء الاتحادات الرياضية شرط فيهم ممارسة اللعبة على المستوى العالي، وجميع المتواجدين أبطال ورياضيين ويديروا على مستوى عال".

وتابع "سأقوم بإصدار تقريرا فنيا متكاملا بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024، جميع اللاعبين الذين توقعنا لهم أن يحققوا ميداليات كانوا قريبين كثيرا من تحقيقها".

وشدد إدريس "سيوضح التقرير الفني إذا ما كان هناك إخفاقات من بعض الاتحادات في الأولمبياد، لم نكن نبيع الهواء عندما وعدنا بميداليات في الأولمبياد، ووزير الرياضة بذل كل ما في وسعه ولن نقول غير الحقيقة".

وواصل "من يخطأ سوف يُحاسب ولا نقول سوى الحقيقة، التخطيط كان على أعلى مستوى، ولكن عدم التوفيق في الأولمبياد كان زائد عن الحد خاصة الميداليات البرونزية التي لم يحققها اللاعبين".

واختتم ياسر إدريس بيانه "كان هناك ضغط عصبي شديد لدى اللاعبين في الأولمبياد الأكثر ضغطا، أكثر اثنين كانوا الأكثر ثباتا أحمد الجندي وسارة سمير وهما من استطاعوا تحقيق ميداليات".

وتوقع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحصد من 7 إلى 11 ميدالية مصرية في أولمبياد باريس.

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