ريليفو: ليفربول يفاوض فالنسيا من أجل ضم حارس جورجيا
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 13:45
كتب : FilGoal
ذكرت منصة ريليفو أن نادي ليفربول أرسل عرضا إلى فالنسيا من أجل ضم حارسه جيورجي مامارداشفيلي.
جيورجي مامارداشفيلي
النادي : فالنسيا
وأوضح التقرير أن ليفربول عرض 35 مليون يورو من أجل ضم الحارس الجورجي.
وأضاف التقرير أن اللاعب يأمل في موافقة النادي الإسباني على العرض، في ظل رغبته في الرحيل.
ولفت التقرير إلى أن ليفربول جس نبض إدارة فالنسيا قبل أن يتقدم بالعرض.
في الوقت نفسه، أوضح راديو ماركا أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام إلى ليفربول.
وحدد فالنسيا سعر الحارس الجورجي بـ40 مليون يورو، حسب التقارير.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول قد يشتري الحارس، ثم يعيره لفريق آخر.
مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.
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