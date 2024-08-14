ريليفو: ليفربول يفاوض فالنسيا من أجل ضم حارس جورجيا

ذكرت منصة ريليفو أن نادي ليفربول أرسل عرضا إلى فالنسيا من أجل ضم حارسه جيورجي مامارداشفيلي.

وأوضح التقرير أن ليفربول عرض 35 مليون يورو من أجل ضم الحارس الجورجي.

وأضاف التقرير أن اللاعب يأمل في موافقة النادي الإسباني على العرض، في ظل رغبته في الرحيل.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول جس نبض إدارة فالنسيا قبل أن يتقدم بالعرض.

في الوقت نفسه، أوضح راديو ماركا أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام إلى ليفربول.

وحدد فالنسيا سعر الحارس الجورجي بـ40 مليون يورو، حسب التقارير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول قد يشتري الحارس، ثم يعيره لفريق آخر.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.

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