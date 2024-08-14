مدرب أهلي جدة: خسرنا بركلات الحظ أمام الهلال بالسوبر السعودي.. وكنا نستحق الفوز

يرى الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة أن فريقه كان يستحق الفوز والتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، لكنه خسر بركلات الترجيح.

وخسر أهلي جدة 1ـ4 بركلات الترجيح بعد نهاية الزمن الأصلي لمباراة نصف نهائي السوبر بالتعادل 1ـ1.

وقال الألماني في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "قدمنا مباراة أكثر من رائعة، وسيطرنا على مجرياتها، لكن الهلال فريق قوي ويستغل الكرة الثانية بعد الركنيات".

وأضاف "كان لدينا أمل في الخروج بالفوز، ولم نستطع.. لا يوجد أخطاء من اللاعبين، فقد كنّا قريبين من الانتصار، حتى استطاع ألكسندر ميتروفيتش بقوته البدنية إدراك التعادل".

وأكمل "اللاعبون قدَّموا صورة جيدة وأظهروا جودة عملنا خلال معسكر الإعداد، وكنا نستحق الانتصار وكدنا نسجل الهدف الثاني، لكن هذا حال كرة القدم".

وعن ترتيب مسددي ركلات الترجيح علق قائلًا: "كان يفترض تقدم فرانك كيسيه ورياض محرز لاحقًا للتسديد حسب الترتيب الذي وضعناه، لكن الأمور حسمت قبل آخر ركلتين، والترجيحية في النهاية ضربات حظ".

وحجز نادي الهلال مقعدا في نهائي كأس السوبرالسعودي عقب الفوز على منافسه أهلي جدة.

ولجا الفريقين إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل روبرتو فيرمينو هدف التقدم لنادي أهلي جدة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وفي الوقت القاتل نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح، سجل الهلال 4 ركلات عن طريق: روبن نيفيز و سالم الدوسري وميتروفيتش وسيرجي سافيتش.

فيما سجل فيرمينو لنادي أهلي جدة، وأهدر الثنائي جابري فيجا وروجير إيبانيز.

ويقام السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق: الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.