في غياب ميسي.. إنتر ميامي يودع كأس الدوريات

ودع فريق إنتر ميامي كأس الدوريات الأمريكية لعام 2024 بالخسارة أمام كولمبوس كرو.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وخسر إنتر ميامي في ثمن النهائي أمام كولمبوس كرو بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

بينما شارك ثلاثي برشلونة السابق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

ويحمل إنتر ميامي لقب كأس الدوريات من الموسم الماضي.

وبذلك فقد إنتر ميامي فرصته في التأهل إلى دوري أبطال كونكاكاف لعام 2025، ويشارك فيها الفرق أصحاب أول 3 مراكز في البطولة.

وتضم بطولة كأس الدوريات الأمريكية فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.