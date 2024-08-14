في غياب ميسي.. إنتر ميامي يودع كأس الدوريات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد مونتيري

ودع فريق إنتر ميامي كأس الدوريات الأمريكية لعام 2024 بالخسارة أمام كولمبوس كرو.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وخسر إنتر ميامي في ثمن النهائي أمام كولمبوس كرو بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

أخبار متعلقة:
مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد العربي الرابع في التاريخ.. مانشستر يونايتد يضم نصير مزراوي

بينما شارك ثلاثي برشلونة السابق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

ويحمل إنتر ميامي لقب كأس الدوريات من الموسم الماضي.

وبذلك فقد إنتر ميامي فرصته في التأهل إلى دوري أبطال كونكاكاف لعام 2025، ويشارك فيها الفرق أصحاب أول 3 مراكز في البطولة.

وتضم بطولة كأس الدوريات الأمريكية فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
نرشح لكم
لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس أثليتك: بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أمريكا أصبح لاعبا حرا.. شيكاغو فاير يفسخ تعاقد شاكيري تقرير: تمت.. لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس "ساعدوا الكوكب وأكلوا الأغنياء".. ناشطون بيئيون يقتحمون قصر ميسي "غير القانوني" إعادة الذكريات عقب تعيين جاياردو.. ريفر بليت يعلن ضم بيتزيلا بعد 9 أعوام عاد حيث حقق المجد.. ريفر بليت يعلن تعيين جاياردو مدربا للفريق صلاح: ميسي في الدوري الإنجليزي؟ هو موهبة إلهية
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي رفقة 4 شباب ضد البلدية 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بلدية المحلة - سمانة يقود الهجوم ضد الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية: لم نحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - 8 شباب وكهربا يحمل شارة القيادة لأول مرة ضد مودرن في ختام الدوري 33 دقيقة | الدوري المصري
فاركو يتعادل مع إنبي بتدخل من تقنية الفيديو في الدقائق القاتلة 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد الغندور يقود مباراة سي بي إي وسابورت كلوب في أبطال إفريقيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
صاحب أغرب ردود أفعال.. فيل جونز يعلن اعتزاله كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي السوبر السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. بداية الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات