رئيس بلدية المحلة يكشف آخر تطورات حالة ماجد هاني الطبية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

ماجد هاني - بلدية المحلة

كشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن آخر مستجدات حالة ماجد هاني الطبية لاعب فريقه.

ماجد هاني

النادي : بلدية المحلة

بلدية المحلة

وسقط ماجد هاني فاقدا للوعي خلال مباراة الجونة ضد بلدية المحلة في الدوري.

وقال الشامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ماجد هاني فقد الوعي لمدة 10 دقائق وهو الآن في العناية المركزة وحالته مستقرة وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم وسيغادر المستشفى اليوم".

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وأضاف "اللاعب استفاق من حالة فقدان الوعي وتحدثنا معه لكن الأطباء يفضلون عدم زيارته في العناية المركزة".

وعلم FilGoal.com أن حدث تعاون الجهاز الطبي للفريقين لإنقاذ لاعب وسط بلدية المحلة بعدما فقد وعيه، وبالفعل تم إنقاذه، وتم نقله إلى مستشفى الجونة.

وخسر بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف من الجونة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري. ليهبط البلدية إلى دوري المحترفين.

بلدية المحلة ماجد هاني الدوري المصري
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