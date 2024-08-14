مواعيد مباريات اليوم 14 أغسطس.. الأهلي والزمالك في الدوري وظهور مبابي الأول مع ريال مدريد

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

تُستكمل اليوم باقي مباريات الجولة 33 من الدوري المصري حيث يلعب كل من الأهلي والزمالك وبيراميد.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق عليها محمد الكواليني.

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بينما يلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف مساء وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد الشاذلي.

ويلعب أيضا بيراميدز ضد الداخلية في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها أيمن الكاشف.

كما تقام اليوم مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

المباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD1.

ويعلق عليها عصام الشوالي.

وأخيرا تقام مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sports السعودية.

لمعرفة جميع مواعيد كل المباريات والقنوات الناقلة والمعلقين من هنا

الأهلي الدوري المصري السوبر الإسباني
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