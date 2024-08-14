الشحات: الأهلي تلقى عروضا رسمية من الخليج لضمي.. وكنت فئة ثانية أو ثالثة وأمر أغضب كولر

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي أنه تلقى عروضا رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الشحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أعلم بتواجد والدتي وقت تجديد عقدي مع الأهلي، السيارة الناقلة لها كانت بجانب سيارتي ولم أر أي شيء".

وأضاف "تلقيت العديد من العروض وقتها بأرقام كبيرة بدون ذكر اسماء، والآن لدي الكثير من العروض في السعودية والإمارات، توجد عروض رسمية وصلت إلى النادي وأيضا شفهية، لكن لا أعرف موقف النادي".

وأكمل "إذا وافقت الإدارة على إعارتي لموسم وعودتي فلا يوجد لدي مانع، أتمنى أن أختم مسيرتي الكروية في الأهلي".

وواصل "عندما أتيت إلى الأهلي تنازلت عن أموال، كنت في فئة ثانية أو ثالثة وبعد الضرائب أصبح المبلغ في هذه الفئة، ولم ولن أتحدث، وتلقيت العديد من العروض بأموال كثيرة الموسم الماضي من السعودية وقطر والإمارات، أقل عرض تلقيته كنت سأحصل على 1.5 مليون دولار سنويا".

وتابع "كنت بعيدا عن المشاركة في بداية تولي مارسيل كولر وخرجت من قائمة الفريق أكثر من مرة، لأنه كان يطلب مني تأدية الأدوار الدفاعية حتى أصبحت أتقنها الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "خالد بيبو فعل العديد من الأشياء الإيجابية، لكن يوجد بعض الناس عندما يخسر الفريق يصبح شخص ما من اللاعبين أو الجهاز ككبش فداء".