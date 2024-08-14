لاعب الفروسية: أحمل رئيس الاتحاد المصري مسؤولية خسارة مصر فرصتها بأولمبياد باريس

حمّل محمد زيادة لاعب الفروسية المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الاتحاد المصري مسؤولية الغياب عن أولمبياد باريس.

وكشف زيادة عن مراسلاته للاتحاد المصري من أجل خوض منافسات أولمبياد باريس دون الحصول على رد.

وكشف محمد زيادة لاعب الفروسية المصري عبر حسابه على فيسبوك: "أطلب علنا الرد على رسائل البريد الإلكتروني الأربعة التي أرسلتها خلال 24 ساعة، أرسلت رسائل أثناء الموعد النهائي لاختيار الرياضيين والتسجيل في أولمبياد باريس".

وتابع "الاتحاد المصري للفروسية تجاهل الرد على الرسائل التي أرسلتها، ونظرا لوجود وقت للرد ببيانات رسمية، أعتقد أن الاحتمالات متساوية على الأقل للرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة برياضييك".

واختتم تصريحاته "أحمل إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية المسؤولية الكاملة عن خسارة مصر لمكانتها في تمثيل مصر وأدائها لأفضل ما لديها في الألعاب الأولمبية".

وكان محمد زيادة قد مثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وضمت البعثة المصرية في أولمبياد باريس بلاعب وحيد في منافسات الفروسية وكان نائل نصار.

ولم يتمكن نائل نصار من خوض منافسات الفروسية بسبب إصابة جواده قبل يومين من المسابقة.