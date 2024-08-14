الشحات: الشناوي حذرنا بعد مباراتي بيراميدز.. وكواليس التنازل الكبير للانتقال إلى الأهلي

كشف حسين الشحات كواليس تنازله الكبير وقت تواجده في العين الإماراتي من أجل الانتقال إلى الأهلي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ووصل تنازل حسين الشحات عن مبلغ يقترب من مليون و300 ألف دولار من أجل حسم انتقاله إلى الأهلي.

وقال حسين الشحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمد الشناوي بمثابة أخ كبير بالنسبة لي وله دور كبير في الفريق، الشناوي كان يخشي أن الفريق (يفك) بعد الفوزين على بيراميدز وأبلغنا بضرورة التركيز في كافة المباريات حتى لا نعود لنقطة الصفر".

وتابع "كولر تحدث معنا دائما أنه لا يوجد لاعب بديل للآخر والجميع بالنسبة له في نفس الكفة".

وأضاف "عندما أعترض على استبدالي يتم تغريمي، وسيد عبد الحفيظ كان يمزح معي كم تريد أن تدفع؟ قبل أن يوقع عليّ غرامة تصل إلى 50 أو 100 ألف جنيه".

وأوضح "تعرضت للغرامة في ذهاب نهائي مواجهة الوداد بالقاهرة والحقيقة أنني لم أكن معترضا على التبديل ولكن كنت حزينا بسبب استقبال هدف ونحن نلعب بصورة جيدة".

وكشف حسين الشحات "كنت أحضر العديد من مباريات الأهلي حتى قبل انتقالي إلى مصر للمقاصة، ووقعت للنادي قبل انضمامي إلى العين الإماراتي ولكن لم يحدث نصيب في النهاية".

وتابع "الأهلي اتفق مع العين على كل شيء قبل أن يتم التواصل معي وتمت الصفقة مقابل 5 مليون دولار، وتحدث معي محمود الخطيب

وشدد الشحات "لم أتحدث ولو لمرة واحدة عن تنازلي من أجل قدومي إلى الأهلي، وسأقول ذلك هذه المرة ولن أتحدث فيه مجددا، نعم تنازلت عن رقم كبير جدا يصل إلى 500 أو 600 ألف دولار بخلاف تنازلي عن بند في التعاقد يفيد على أحقيتي في 10% من قيمة صفقة رحيلي، وذلك بسبب حبي للنادي الأهلي".

وواصل "النادي الأهلي شرف وقيمة لأي لاعب، الجميع يعرف من هو النادي الأهلي في أي بلد".

وبسؤاله عن أكثر فرصة أهدرها وندم عليها أجاب "فرصتي مع العين ضد ريال مدريد، والأخرى ضد الزمالك في نهائي القرن".

أما عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا قال: "لم نفرح بشكل كبير بعد التتويج ببطولة إفريقيا الأخيرة".

واختتم الشحات تصريحاته "نحن لا نعرف كيف نفرح، عقب المباراة بيومين لدينا مباراة فمتى سنفرح؟ بعد الفوز على الترجي (هزرنا شوية) فإمام عاشور قال لنا (هو خلاص كده؟ عايزين نحتفل) فأبلغناه أن ذلك النهائي الخامس لنا لكنها بطولته الأولى".