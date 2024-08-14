السوبر السعودي - بونو: الفوز على أهلي جدة لم يكن سهلا لهذا السبب

شدد المغربي ياسين بونو على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب أهلي جدة.

وحجز نادي الهلال مقعدا في نهائي كأس السوبرالسعودي عقب الفوز على منافسه أهلي جدة بركلات الترجيح.

وقال بونو عبر SSC SPORTS: "الفوز على الأهلي لم يكن سهلا (أهلي جدة). بذلنا مجهودا كبيرا وحصلنا على المكافأة بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "التوفيق حالفنا في ركلات الترجيح ودائما المباريات في بداية الموسم تكون صعبة خاصة من الناحية البدنية".

وفاز الهلال على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح في نصف نهائي المسابقة.

ولجا الفريقين إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل روبرتو فيرمينو هدف التقدم لنادي أهلي جدة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وفي الوقت القاتل نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90.

video:1

وفي ركلات الترجيح، سجل الهلال 4 ركلات عن طريق: روبن نيفيز و سالم الدوسري وميتروفيتش وسيرجي سافيتش.

فيما سجل فيرمينو لنادي أهلي جدة، وأهدر الثنائي جابري فيجا وروجير إيبانيز.

ويقام السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق: الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.