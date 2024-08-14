مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر عرضا رسميا من قطر القطري لـ أحمد عبد القادر

ينتظر النادي الأهلي وصول عرض رسمي من قطر القطري لـ أحمد عبد القادر لاعب الفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "بالفعل هناك مفاوضات من قطر القطري لضم أحمد عبد القادر".

وأضاف "الأمر لا يزال في مرحلة المفاوضات وننتظر وصول عرض رسمي يليق باسم النادي واللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.

وينتهي عقد عبد القادر في صيف 2025.

ولعب عبد القادر 23 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا لعب عبد القادر 112 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 12.