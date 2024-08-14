مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد

أعرب المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد الجديد عن سعادته البالغة عقب إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ووقع الدولي المغربي عقدا حتى يونيو 2028 ، مع خيار التمديد لمدة عام آخر قادما من بايرن ميونيخ.

وقال نصير مزراوي عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعبا في مانشستر يونايتد، ولا أطيق الانتظار للظهور في أولد ترافورد مرتديا القميص الأحمر".

وأضاف "تين هاج لعب دورا مهما في تطوري كلاعب. أعرف ما يتوقعه من لاعبيه، وسأقدم كل شيء لمساعدة المجموعة على النجاح".

وأتم "أعلم أنني أنضم إلى النادي في وقت مهم للغاية. كل شخص تحدثت إليه لديه نفس الطموح بالنسبة لنا للفوز بالألقاب معا".

وبات مزراوي رابع لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد مواطنه سفيان أمرابط والتونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

مزراوي (26 عاما) فاز بأربعة ألقاب لمسابقة الدوري، ثلاثة مع أياكس (هواندا) تحت قيادة تين هاج، وواحد مع بايرن ميونيخ (ألمانيا).

وشارك الظهير الدولي المغربي في 28 مباراة مع منتخب بلاده وكان جزءا أساسيا من الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر