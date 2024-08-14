مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

أعرب المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد الجديد عن سعادته البالغة عقب إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ووقع الدولي المغربي عقدا حتى يونيو 2028 ، مع خيار التمديد لمدة عام آخر قادما من بايرن ميونيخ.

وقال نصير مزراوي عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعبا في مانشستر يونايتد، ولا أطيق الانتظار للظهور في أولد ترافورد مرتديا القميص الأحمر".

أخبار متعلقة:
الشحات: حزنت من نفسي بسبب واقعة الشيبي وتقبلت الغرامة الكبيرة.. وتدخله الأخير مؤذي مؤمن سليمان يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري خبر في الجول - إنقاذ ماجد هاني من بلع لسانه ونقله لمستشفى الجونة الإخفاق الأول لـ مورينيو.. فنربخشة يخرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليل

وأضاف "تين هاج لعب دورا مهما في تطوري كلاعب. أعرف ما يتوقعه من لاعبيه، وسأقدم كل شيء لمساعدة المجموعة على النجاح".

وأتم "أعلم أنني أنضم إلى النادي في وقت مهم للغاية. كل شخص تحدثت إليه لديه نفس الطموح بالنسبة لنا للفوز بالألقاب معا".

وبات مزراوي رابع لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد مواطنه سفيان أمرابط والتونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

مزراوي (26 عاما) فاز بأربعة ألقاب لمسابقة الدوري، ثلاثة مع أياكس (هواندا) تحت قيادة تين هاج، وواحد مع بايرن ميونيخ (ألمانيا).

وشارك الظهير الدولي المغربي في 28 مباراة مع منتخب بلاده وكان جزءا أساسيا من الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر

مانشستر يونايتد نصير مزراوي
نرشح لكم
الإخفاق الأول لـ مورينيو.. فنربخشة يخرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليل بمشاركة بن رمضان.. ميتيلاند يقصي فيرينتسفاروشي من دوري أبطال أوروبا ماركا: صرخته أسكتت التدريبات.. كامافينجا يغيب عن السوبر الأوروبي العربي الرابع في التاريخ.. مانشستر يونايتد يضم نصير مزراوي مؤتمر أنشيلوتي عن قرار رحيل فينيسيوس إلى السعودية.. ومنفذ ضربات الجزاء رغم عدم الإعلان الرسمي.. دي ليخت يودع بايرن ميونيخ برسالة مؤثرة مانشستر يونايتد يعلن إصابة لوك شو.. وموقفه من مباراة فولام تشيلسي يعلن تجديد عقد بالمر حتى 2033
أخر الأخبار
الشحات: الأهلي تلقى عروضا رسمية من الخليج لضمي.. وكنت فئة ثانية أو ثالثة وأمر أغضب كولر 8 دقيقة | الدوري المصري
لاعب الفروسية: أحمل رئيس الاتحاد المصري مسؤولية خسارة مصر فرصتها بأولمبياد باريس 39 دقيقة | باريس 2024
برئاسة وليد دعبس.. الكشف عن مجلس إدارة مودرن سبورت الجديد 45 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: الشناوي حذرنا بعد مباراتي بيراميدز.. وكواليس التنازل الكبير للانتقال إلى الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
"مغالطات وأكاذيب".. بيان من الاتحاد المصري لتنس الطاولة للرد على عمر عصر 57 دقيقة | باريس 2024
السوبر السعودي - بونو: الفوز على أهلي جدة لم يكن سهلا لهذا السبب ساعة | سعودي في الجول
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر عرضا رسميا من قطر القطري لـ أحمد عبد القادر ساعة | الدوري المصري
مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير