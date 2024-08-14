الشحات: حزنت من نفسي بسبب واقعة الشيبي وتقبلت الغرامة الكبيرة.. وتدخله الأخير مؤذي

أعرب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن أسفه لما حدث مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز في نهاية الموسم الماضي.

ونشبت مشاجرة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في نهاية دوري الموسم الماضي.

وقال حسين الشحات "أتمنى أن يحصل اللاعبون على إجازة مثلما يحدث في العالم ويكون هناك موعد لبداية ونهاية الدوري، حتى يجلس كل لاعب مع أسرته وأتمنى أن يبدأ ذلك من الموسم المقبل".

وتابع "منذ نهاية دوري أبطال إفريقيا تعرضنا لضغط كبير في الأهلي وجميع اللاعبين (مش قادرين)، أنا وإمام عاشور كنا نحسد أكرم توفيق برغم قوته البدنية لكن وصل لمرحلة عدم قدرته على المجهود".

وشدد الشحات "نحن في الأهلي نعرف كيف نفوز رغم التعب والإجهاد، دائما ما يتحدث معنا الخط الخلفي من أجل التركيز والتسجيل وهم سيفعلون ما عليهم في الدفاع".

وأضاف "كانت هناك منافسة قوية هذا الموسم خاصة مع تركيز بيراميدز في الدوري فقط عقب الخروج من إفريقيا، الزمالك أيضا فريق كبير وننتظر عودته للمنافسة الموسم المقبل".

أما عن حسم الدوري فأجاب "كنا نقول لأنفسنا أن مباراتي بيراميدز الأهم خلال الفترة المقبلة من فترة للأخرى".

وبالحديث عن واقعة محمد الشيبي أوضح "لم أتوقع جلوس الشيبي على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى وكل تركيزي كان على مساعدة فريقي للفوز فقط، وتحدث معي أحمد أبو الوفا المعد النفسي على ضرورة التركيز في المباراة فقط وعدم الالتفات لأمور أخرى".

وشدد "لم يحدث أي احتكاك مع الشيبي في المباراة الأولى، ولكن في المباراة الثانية بعد تقدمنا تدخل بصورة مؤذية ولكن أحمد الله على خروجي سليما، وأبلغت اللاعبين وأحمد الشناوي الذي اندفع (للخناق) معي أن التدخل مؤذي والحكم سيطرده حاليا وهو ما حدث بالفعل".

وتابع "وسام أبو علي ومحمد عبد المنعم وجميع اللاعبين تحركوا نحوي بعد تدخل الشيبي من أجل منع أي احتكاك ممكن، ولا أعلم نيته بعد محاولات التحرك نحوي بعد الطرد".

وكشف حسين الشحات "على المستوى الشخصي حزنت مما فعلته مع الشيبي الموسم الماضي وحزنت جدا من نفسي ولمدة أسبوع أو 10 أيام لم أنم وندمت لأن هذا التصرف لا يخرج مني".

وواصل "أعتذرت أكثر من مرة لمحمد الشيبي وأسرته، وأعلم أنه بالتأكيد تأثر نفسيا، وأعتذر له مجددا".

وشدد "أي شخص يخطيء ويمكن أن يُعاقب لكن الجميع يعود إلى الله في النهاية، وأتمنى أن ربنا يسامحني، وأنا بعيدا عن أي شيء حزنت من نفسي".

وأضاف "لم أتوقع أن تصل واقعة الشيبي إلى المحكمة، ولا أعلم هل ذلك تم بدفع من شخص ما، لكن في النهاية هو قراره".

واختتمت الشحات تصريحاته "تعرضت بالفعل لعقوبة بخصم 500 ألف جنيه، وتقبلت العقوبة بسبب خطأي (طول ما أنا غلطان مبعرفش أفتح بقي)".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.