الإخفاق الأول لـ مورينيو.. فنربخشة يخرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليل
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 23:45
كتب : FilGoal
تعادل فنربخشة مع ليل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.
وسجل بافودي دياكيتي بالخطأ في مرماه لصالح فنربخشة، بينما أحرز جوناثان ديفيد هدف ليل.
وكان فنربخشة قد خسر في مباراة الذهاب في فرنسا بهدفين مقابل هدف.
ويعتبر هذا هو الإخفاق الأول لجوزيه مورينيو مدرب فنربخشة.
وتمكن فنربخشة من الوصول إلى هذا الدور بعد الفوز على لوجانو السويسري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الذهاب، وكرر انتصاره بهدفين مقابل هدف في الإياب.
ويلعب الدولي المصري عمر فايد مع فنربخشة إذ انتهت إعارته إلى نوفي بازار.
ويبدأ فنربخشة أول مباراة له في الدوري التركي ضد جوزتيبي يوم السبت المقبل.
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