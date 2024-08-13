خبر في الجول - إنقاذ ماجد هاني من بلع لسانه ونقله لمستشفى الجونة

أنقذ الجهاز الطبي لـ بلدية المحلة والجونة ماجد هاني لاعب البلدية من بلع لسانه خلال مباراة الجونة.

وعلم FilGoal.com أن حدث تعاون الجهاز الطبي للفريقين لإنقاذ لاعب وسط بلدية المحلة بعدما فقد وعيه، وبالفعل تم إنقاذه، وتم نقله إلى مستشفى الجونة.

وخسر بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف من الجونة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

وفي حالة التعادل كان سيهبط أيضا بلدية المحلة إلى دوري المحترفين.

وتتبقى جولة واحدة فقط على انتهاء الدوري.

واستمر بلدية المحلة لمدة موسم واحد فقط في الممتاز وهبط مرة أخرى إلى دوري المحترفين.

وحسم أمر ثلاثي الهابط لدوري المحترفين وهم الداخلية والمقاولون العرب وبلدية المحلة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، ويأتي المقاولون العرب في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

ويتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 32 نقطة.

وتمكن فاركو من الاستمرار في الدوري الممتاز باحتلاله المركز الـ15 برصيد 32 نقطة.

ورفع الجونة رصيده للنقطة 36 في المركز الـ12.