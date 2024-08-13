بمشاركة بن رمضان.. ميتيلاند يقصي فيرينتسفاروشي من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - فيرينتسفاروشي

ودع فيرينتسفاروشي المجري التصفيات التمهيدية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واكتفى فيرينتسفاروشي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ميتيلاند إلى الدور التالي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1 بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد.

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المباراة شهدت مشاركة التونسي محمد علي بن رمضان كاملة وظهر بمستوى جيد مع الفريق المجري.

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اللاعب التونسي سدد 3 تسديدات منهم تسديدتين على المرمى وأخرى خارجه.

وارتبط بن رمضان بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الساعات الماضية.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

ويتمسك النادي المجري بالحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار، بينما وصل عرض الأهلي إلى مليون و700 ألف دولار حتى الآن.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فيرينتسفاروشي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

محمد بن رمضان الأهلي فرينفاروتشي
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