ماركا: صرخته أسكتت التدريبات.. كامافينجا يغيب عن السوبر الأوروبي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، غياب إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، عن مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي في مباراة السوبر الأوروبي.

ويلتقي ريال مدريد أمام أتالانتا في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب وارسو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، إن كامافينجا تعرض لإصابة خلال التدريب الأخير قبل المباراة، ليسقط في أرض الملعب، ويتأكد غيابه عن المباراة النهائية.

وأضافت ماركا: "صرخة كامافينجا أسكتت التدريبات، بعد اصطدامه بتشواميني وتوقف التدريب على الفور".

وأكملت: "تلقى كامافينجا العلاج على أرض الملعب، وبعد عدة دقائق خرج من الملعب على قديمه، ليذهب إلى غرفة تبديل الملابس، دون أن تظهر عليه أي علامات لإصابة خطيرة".

واختتمت الصحيفة: "كامافينجا وصل إلى خط الملعب، وكان يعرج، وسط غضب شديد من اللاعب، قبل أن يدخل في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.".