لأول مرة منذ 19 عاما.. المقاولون العرب يهبط بعد التعادل مع الإسماعيلي

تأكد هبوط المقاولون العرب إلى دوري المحترفين بالدرجة الثانية بعد التعادل أمام الإسماعيلي.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

وبذلك يتأكد هبوط المقاولون العرب للمرة الرابعة وقبل جولة من نهاية الدوري.

ويغيب المقاولون العرب عن الدوري الممتاز منذ صعوده في موسم 2005 - 2006.

وافتتح محمد سالم التسجيل في الدقيقة 73 لصالح المقاولون العرب على أمل انتظار نتائج المباراتين الأخريتين.

لكن نجح عبد الرحمن مجدي في إدراك التعادل بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ووصل رصيد المقاولون العرب إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ست نقاط عن فاركو.

أما الإسماعيلي فوصل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويعتبر المقاولون العرب من الأندية القليلة في مصر التي توجت بألقاب الدوري وكأس مصر وكأس السوبر بجانب بطولات قارية.

وحقق المقاولون العرب لقب الدوري عام 1983 كما حقق كأس مصر ثلاث مرات آخرهم 2004 بجانب التتويج بالسوبر المصري في 2004.

وعلى المستوى القاري حصل المقاولون العرب على كأس إفريقيا أبطال الكؤوس ثلاث مرات.

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