بعد موسم واحد.. البلدية يهبط إلى دوري المحترفين بالخسارة من الجونة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

خسر بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف من الجونة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أرناود راندريانانتينانيا هدفي الجونة، بينما أحرز محمد أشرف هدف بلدية المحلة.

وفي حالة التعادل كان سيهبط أيضا بلدية المحلة إلى دوري المحترفين.

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وتتبقى جولة واحدة فقط على انتهاء الدوري.

واستمر بلدية المحلة لمدة موسم واحد فقط في الممتاز وهبط مرة أخرى إلى دوري المحترفين.

وحسم أمر ثلاثي الهابط لدوري المحترفين وهم الداخلية والمقاولون العرب وبلدية المحلة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، ويأتي المقاولون العرب في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

ويتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 32 نقطة.

وتمكن فاركو من الاستمرار في الدوري الممتاز باحتلاله المركز الـ15 برصيد 32 نقطة.

ورفع الجونة رصيده للنقطة 36 في المركز الـ12.

وسجل أرناود الهدف الأول في الدقيقة 14 من صناعة أشرف مجدي بعدما انفرد بحارس مرمى بلدية المحلة.

وتعادل محمد أشرف للبلدية في الدقيقة 52 بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى.

وقتل أرناود آمال البلدية تماما في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

أرناود الدوري المصري بلدية المحلة الجونة
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