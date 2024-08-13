فاركو يتعادل مع البنك الأهلي ويضمن البقاء رسميا في الدوري

تعادل البنك الأهلي وفاركو سلبيا دون أهداف في الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

وبتلك النتيجة ضمن فاركو البقاء رسميا في الدوري الموسم المقبل، مستغلاً تعادل المقاولون العرب أمام مضيفه الإسماعيلي، وخسارة بلدية المحلة أمام الجونة.

فاركو رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ15، ليهرب رسميا من الهبوط.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ12.

وبذلك انتهى صراع موسم 2023 - 2024، بهبوط الداخلية، والمقاولون العرب، وبلدية المحلة.

ويلتقي البنك الأهلي في الجولة الأخيرة أمام الداخلية يوم الأحد المقبل الساعة السابعة مساءً، فيما يلتقي فاركو أمام الأهلي يوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً.