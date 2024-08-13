العربي الرابع في التاريخ.. مانشستر يونايتد يضم نصير مزراوي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

تعاقد مانشستر يونايتد مع المغربي نصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ بشكل رسمي.

ووقع الدولي المغربي عقدا حتى يونيو 2028 ، مع خيار التمديد لمدة عام آخر.

ويعد مزراوي رابع لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد مواطنه سفيان أمرابط والتونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

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أيضا اللاعب المغربي هو الإفريقي الثاني عشر في تاريخ الشياطين الحمر، حيث كان أمرابط الحادي عشر والكاميروني أندري أونانا العاشر.

شبكة سكاي سبورتس أشارت إلى أن بايرن وافق على عرض يونايتد لضم لاعبه نصير مزراوي مقابل 15 مليون يورو وخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وكان شرط إتمام الصفقة هو بيع يونايتد لاعبه آرون وان بيساكا إلى وست هام وهو ما حدث بشكل رسمي.

مزراوي (26 عاما) فاز بأربعة ألقاب لمسابقة الدوري، ثلاثة مع أياكس (هواندا) وواحد مع بايرن ميونيخ (ألمانيا).

وشارك الظهير الدولي المغربي في 28 مباراة مع منتخب بلاده وكان جزءا أساسيا من الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر

نصير مزراوي مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ
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