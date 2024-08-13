مؤتمر أنشيلوتي عن قرار رحيل فينيسيوس إلى السعودية.. ومنفذ ضربات الجزاء

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

حسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لشبكة ESPN فأحد أندية الدوري السعودي تريد التعاقد مع فينيسيوس براتب سنوي يصل إلى 350 مليون يورو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي الثلاثاء المقبل.

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وستقام المباراة على الملعب الوطني في وارسو ببولندا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نقوم بعمل جيد جدا، وكيليان مبابي أيضا، ويمكنه أن يبدأ المباراة مثل أي شخص آخر هنا".

وأضاف "مبابي يتأقلم بشكل جيد للغاية ويركز ويظهر جودة غير عادية، لكن يمكن للجميع اللعب".

وأكمل "انتقال فينيسيوس للدوري السعودي؟ لا، لدينا مشروعنا، ووصل لاعبون جيدون آخرون، أنه ليس تهديدا، لدينا الكثير من الجودة، أنا متأكد من أننا نستطيع أن نفعل أشياء عظيمة، لا يوجد شيء بشأن مستقبل فينيسيوس، أنها تكهنات السوق".

وشدد "الجو العام في غرفة الملابس صحي للغاية وهذا ما نريد تحقيقه هذا الموسم، لا يوجد أمراء أو ملوك، بل مجموعة".

وواصل "لقد دمرت إجازتي بالتفكير في من سيلعب بشكل أساسي، هذا أبسط شيء، اللاعبون جيدون وسيلعبون وسيساهمون، لدينا الكثير من المباريات ويمكننا الفوز بالمباريات مع اللاعبين الذين يبدأون المباراة على مقاعد البدلاء".

وأنهى حديثه قائلا: "مبابي هو منفذ ركلات الجزاء ثم فينيسيوس وجود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي، لدينا الكثير من المنفذين".

وحصل ريال مدريد على بطولة السوبر الأوروبي 5 مرات في تاريخه.

ويعود التتويج الأخير في موسم 2022-2023 بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

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