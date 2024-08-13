قائمة بيراميدز - من أجل الهداف.. فيستون ماييلي يدعم الهجوم قبل مواجهة الداخلية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مواجهة الداخلية ضمن منافسات الدوري.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستضيف بيراميدز فريق الداخلية في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

ويختتم بيراميدز مبارياته في الدوري عقب مواجهة الداخلية.

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ويدعم فيستون ماييلي قائمة بيراميدز من أجل سباق ترتيب هدافي الدوري المصري.

ويحتل فيستون ماييلي المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق هدف وحيد عن وسام أبو علي مهاجم الأهلي متصدر الترتيب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر.

الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة.

الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمود صابر - صامويل أومسا.

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 76 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

قائمة بيراميدز فيستون ماييلي
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