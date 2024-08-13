رغم عدم الإعلان الرسمي.. دي ليخت يودع بايرن ميونيخ برسالة مؤثرة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

ودع ماتياس دي ليخت نادي بايرن ميونيخ وجماهيره قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وألقى المدافع الهولندي رسالته الوداعية إلى الجماهير عبر حسابه على موقع انستجرام.

ولم يعلن نادي بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد حتى الآن إبرام الصفقة بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يعلن إصابة لوك شو.. وموقفه من مباراة فولام رسالة محمد النني إلى جماهير الجزيرة الإماراتي السوبر السعودي - الهلال يطيح بـ أهلي جدة بركلات الترجيح.. ويحجز مقعدا في النهائي كما كشف في الجول.. أهلي بنغازي يعلن ضم جابرييل أوروك

ويتواجد دي ليخت في مدينة مانشستر يونايتد منذ أمس الإثنين لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع.

وما يلي كتبه دي ليخت على حسابه:

أعزائي مشجعي بايرن ميونيخ، أريد أن أشكر كل واحد منكم على كل حبكم ودعمكم، لقد أمضيت عامين رائعين في اللعب لهذا النادي الجميل، لقد كان شرفا حقيقيا أن ألعب لفريق مثل بايرن ميونيخ.

لقد حققنا لحظات لا تنسى معا، الفوز بعدة ألقاب وليالي دوري أبطال أوروبا، هذه الذكريات ستبقى معي إلى الأبد.

ولهذا السبب فإن ترك هذا النادي يبدو حلوا ومرا، سأتذكر دائما الحب والدعم الذي تلقيته من اللاعبين والموظفين والجماهير، أن العريضة الأخيرة التي وقعها الكثير منكم أثرت فيّ بعمق.

شكرا لكم جميعا على السنتين المذهلتين، أتمنى حظا سعيدا لنادي بايرن ميونخ في الفوز بالعديد من الألقاب، كما فعل بايرن دائما، ميا سان ميا.

الدوري الألماني الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ماتياس دي ليخت بايرن ميونيخ
نرشح لكم
مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد الإخفاق الأول لـ مورينيو.. فنربخشة يخرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليل بمشاركة بن رمضان.. ميتيلاند يقصي فيرينتسفاروشي من دوري أبطال أوروبا ماركا: صرخته أسكتت التدريبات.. كامافينجا يغيب عن السوبر الأوروبي العربي الرابع في التاريخ.. مانشستر يونايتد يضم نصير مزراوي مؤتمر أنشيلوتي عن قرار رحيل فينيسيوس إلى السعودية.. ومنفذ ضربات الجزاء مانشستر يونايتد يعلن إصابة لوك شو.. وموقفه من مباراة فولام تشيلسي يعلن تجديد عقد بالمر حتى 2033
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر عرضا رسميا من قطر القطري لـ أحمد عبد القادر 11 دقيقة | الدوري المصري
مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشحات: حزنت من نفسي بسبب واقعة الشيبي وتقبلت الغرامة الكبيرة.. وتدخله الأخير مؤذي 17 دقيقة | الدوري المصري
مؤمن سليمان يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري 38 دقيقة | الكرة المصرية
الإخفاق الأول لـ مورينيو.. فنربخشة يخرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليل 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إنقاذ ماجد هاني من بلع لسانه ونقله لمستشفى الجونة ساعة | الدوري المصري
بمشاركة بن رمضان.. ميتيلاند يقصي فيرينتسفاروشي من دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: صرخته أسكتت التدريبات.. كامافينجا يغيب عن السوبر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير