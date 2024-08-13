رغم عدم الإعلان الرسمي.. دي ليخت يودع بايرن ميونيخ برسالة مؤثرة

ودع ماتياس دي ليخت نادي بايرن ميونيخ وجماهيره قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وألقى المدافع الهولندي رسالته الوداعية إلى الجماهير عبر حسابه على موقع انستجرام.

ولم يعلن نادي بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد حتى الآن إبرام الصفقة بشكل رسمي.

ويتواجد دي ليخت في مدينة مانشستر يونايتد منذ أمس الإثنين لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع.

وما يلي كتبه دي ليخت على حسابه:

أعزائي مشجعي بايرن ميونيخ، أريد أن أشكر كل واحد منكم على كل حبكم ودعمكم، لقد أمضيت عامين رائعين في اللعب لهذا النادي الجميل، لقد كان شرفا حقيقيا أن ألعب لفريق مثل بايرن ميونيخ.

لقد حققنا لحظات لا تنسى معا، الفوز بعدة ألقاب وليالي دوري أبطال أوروبا، هذه الذكريات ستبقى معي إلى الأبد.

ولهذا السبب فإن ترك هذا النادي يبدو حلوا ومرا، سأتذكر دائما الحب والدعم الذي تلقيته من اللاعبين والموظفين والجماهير، أن العريضة الأخيرة التي وقعها الكثير منكم أثرت فيّ بعمق.

شكرا لكم جميعا على السنتين المذهلتين، أتمنى حظا سعيدا لنادي بايرن ميونخ في الفوز بالعديد من الألقاب، كما فعل بايرن دائما، ميا سان ميا.