السوبر السعودي - الهلال يطيح بـ أهلي جدة بركلات الترجيح.. ويحجز مقعدا في النهائي

حجز نادي الهلال مقعدا في نهائي كأس السوبرالسعودي عقب الفوز على منافسه أهلي جدة.

وفاز الهلال على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح في نصف نهائي المسابقة.

ولجا الفريقين إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل روبرتو فيرمينو هدف التقدم لنادي أهلي جدة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وفي الوقت القاتل نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح، سجل الهلال 4 ركلات عن طريق: روبن نيفيز و سالم الدوسري وميتروفيتش وسيرجي سافيتش.

فيما سجل فيرمينو لنادي أهلي جدة، وأهدر الثنائي جابري فيجا وروجير إيبانيز.

ويقام السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق: الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.

وينتظرالهلال الفائز من مباراة النصر والتعاون لمواجهته في النهائي. ويواجه النصر نظيره التعاون غدا الأربعاء في نصف النهائي الآخر. وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل. video:1

وصف المباراة

بدأ أهلي جدة المباراة بشكل جيد وكاد أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من رياض محرز إلى سيمحان النابت الذي سدد بقوة لكن الكرة علت المرمى.

ورد الهلال عن طريق انطلاقة سيرجي سافيتش الذي أرسل عرضية باتجاه سالم الدوسري لكن علي مجرشي مدافع الأهلي أبعدها بنجاح.

وأنقذ ياسين بونو حارس مرمى الهلال فرصة محققة بعد كرة ساقطة من سميحان النابت في اتجاه المرمى.

وسجل الأهلي بعد كرة عرضية من رياض محرز من جهة اليمين قابلها روبيرتو فيرمينو بتسديدة بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 66.

وأهدر فيرمينو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة مرت بجوار مرمى الهلال.

وجاء هدف تعادل الهلال بعد كرة عرضية من سالم الدوسري من جهة اليسار قابلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى في الدقيقة 90.

ولجا الفريقين إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي ركلات الترجيح، سجل الهلال 4 ركلات عن طريق: روبن نيفيز و سالم الدوسري وميتروفيتش وسيرجي سافيتش.

فيما سجل فيرمينو لنادي أهلي جدة، وأهدر الثنائي جابري فيجا وروجير إيبانيز.