مانشستر يونايتد يعلن إصابة لوك شو.. وموقفه من مباراة فولام

أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي إصابة لوك شو مدافع الفريق.

وحسب الموقع الرسمي فإن المدافع الإنجليزي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

ووفقا للنادي الإنجليزي فإن الهدف الرئيسي هو عودة شو بعد فترة التوقف الدولي في سبتمر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وتعاقد مانشستر يونايتد حتى الآن مع كل من جوشوا زيركزي وليني يورو.

وأصيب ليني يورو وسيغيب لمدة 3 شهور عن الفريق.

ويقترب يونايتد من التعاقد مع ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي ثنائي بايرن ميونيخ وفقا للتقارير الإخبارية.