تشيلسي يعلن تجديد عقد بالمر حتى 2033

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

كول بالمر

أعلن نادي تشيلسي تجديد عقد كول بالمر لاعب الفريق حتى 2033.

ووفقا لموقع ذا أثليتك فإن اللاعب الإنجليزي حصل على زيادة في راتبه السنوي بعد الموسم السابق المتميز الذي قدمه مع تشيلسي.

وأفاد الموقع أن تشيلسي أراد تنفيذ هذه الخطوة قبل بداية الموسم الجديد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من النادي.

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وتعاقد تشيلسي مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 47 مليون يورو.

وشارك بالمر مع تشيلسي في 48 مباراة وتمكن من تسجيل 24 هدفا وصناعة 15 آخرين.

وانضم لمنتخب إنجلترا في بطولة يورو الماضية وسجل في المباراة النهائية ضد إسبانيا وصنع آخر في دور نصف النهائي.

الدوري الإنجليزي كول بالمر تشيلسي مانشستر سيتي
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