تشكيل الدوري - عبد الرحمن مجدي يقود الإسماعيلي.. وسالم في هجوم المقاولون
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:38
كتب : FilGoal
تستأنف مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري ويشتعل صراع الهبوط بـ 3 مباريات.
ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب من أجل حسم مراكز الهبوط.
ويقود عبد الرحمن مجدي تشكيل الإسماعيلي أصحاب الأرض.
بينما يقود محمد سالم هجوم المقاولون العرب.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد عاد عبد المنعم
الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد نصر - حاتم سكر.
الوسط: عمر الساعي - هشام محمد - إريك تراوري.
الهجوم: عبد الرحمن مجدي - خالد النبريص - محمد عبد السميع.
بينما تشكيل المقاولون العرب جاء كالآتي:
حراسة المرمى: محمد سيحا
الدفاع: أمير عابد - لؤي وائل - جوزيف أوتشايا.
الوسط: ياسين فاروق - محمد مجلي - يواكيم أوجيرا - محمد عبد الناصر.
الهجوم: محمد عنتر - محمد سالم - أديوي معز إفيلوا
ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.