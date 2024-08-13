تشكيل الدوري - عبد الرحمن مجدي يقود الإسماعيلي.. وسالم في هجوم المقاولون

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

المقاولون - الإسماعيلي

تستأنف مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري ويشتعل صراع الهبوط بـ 3 مباريات.

ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب من أجل حسم مراكز الهبوط.

ويقود عبد الرحمن مجدي تشكيل الإسماعيلي أصحاب الأرض.

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بينما يقود محمد سالم هجوم المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عاد عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد نصر - حاتم سكر.

الوسط: عمر الساعي - هشام محمد - إريك تراوري.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - خالد النبريص - محمد عبد السميع.

بينما تشكيل المقاولون العرب جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: أمير عابد - لؤي وائل - جوزيف أوتشايا.

الوسط: ياسين فاروق - محمد مجلي - يواكيم أوجيرا - محمد عبد الناصر.

الهجوم: محمد عنتر - محمد سالم - أديوي معز إفيلوا

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

الدوري المصري الإسماعيلي المقاولون العرب
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