تشكيل الجونة - نور السيد يقود خط الوسط ضد البلدية في صراع الهبوط
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:28
كتب : FilGoal
أعلن علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويهاجم عبد العال بثنائي هجومي مكون من أرناود راندريانانتينانيا وسيف شيكا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أليو جاتا – محمد عبد الجواد - صبري رحيل
خط الوسط: نور السيد - رضا صلاح - محمد الدغيمي – أشرف مجدي
خط الهجوم: أرناود راندريانانتينانيا – سيف شيكا
ويحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 33 نقطة من 32 مباراة.
بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة من 32 مباراة.
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