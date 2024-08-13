تشكيل الجونة - نور السيد يقود خط الوسط ضد البلدية في صراع الهبوط

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

نور السيد - عموري - الجونة - الإنتاج الحربي - الصورة من حساب الجونة الرسمي

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويهاجم عبد العال بثنائي هجومي مكون من أرناود راندريانانتينانيا وسيف شيكا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أليو جاتا – محمد عبد الجواد - صبري رحيل

خط الوسط: نور السيد - رضا صلاح - محمد الدغيمي – أشرف مجدي

خط الهجوم: أرناود راندريانانتينانيا – سيف شيكا

ويحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 33 نقطة من 32 مباراة.

بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة من 32 مباراة.

بلدية المحلة الجونة نور السيد الدوري المصري
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