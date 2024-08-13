لايبزيج يضم بديل أولمو

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

أنطونيو نوسا

أعلن نادي لايبزيج التعاقد مع أنطونيو نوسا قادما من كلوب بروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد اللاعب النرويجي حتى 2029 حسب إعلان الموقع الرسمي للنادي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما انتقل إلى لايبزيج مقابل 21 مليون يورو.

وأراد النادي الألماني تعويض رحيل داني أولمو إلى برشلونة منذ أيام مقابل 55 مليون يورو، ووجد أن نوسا أفضل معوض له.

ودخل نادي توتنام في مفاوضات مع نوسا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن لم تتم الصفقة في النهاية.

وحسب التقارير الصحفية فإن اللاعب رفض الرحيل في نصف الموسم، وكان اللاعب يريد الانتقال في الصيف، إلا أن توتنام رفض الأمر.

ولعب نوسا الموسم الماضي 46 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

الدوري الألماني أنطونيو نوسا لايبزيج كلوب بروج
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