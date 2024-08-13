لايبزيج يضم بديل أولمو
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 18:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي لايبزيج التعاقد مع أنطونيو نوسا قادما من كلوب بروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أنطونيو نوسا
النادي : لايبزج
ويمتد عقد اللاعب النرويجي حتى 2029 حسب إعلان الموقع الرسمي للنادي.
Top-Neuzugang für RB Leipzig ✍️
Wir verpflichten Antonio #Nusa von @ClubBrugge 🤝
Der 19-jährige Norweger erhält bei uns einen Fünfjahresvertrag und trägt die Rückennummer 7⃣.
Velkommen til Leipzig, Antonio! 🇳🇴— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 13, 2024
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما انتقل إلى لايبزيج مقابل 21 مليون يورو.
وأراد النادي الألماني تعويض رحيل داني أولمو إلى برشلونة منذ أيام مقابل 55 مليون يورو، ووجد أن نوسا أفضل معوض له.
ودخل نادي توتنام في مفاوضات مع نوسا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن لم تتم الصفقة في النهاية.
وحسب التقارير الصحفية فإن اللاعب رفض الرحيل في نصف الموسم، وكان اللاعب يريد الانتقال في الصيف، إلا أن توتنام رفض الأمر.
ولعب نوسا الموسم الماضي 46 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.