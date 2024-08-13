سكاي: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لفسخ عقد تشيزني بالتراضي

توصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق مع فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق لفسخ عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن يوفنتوس سيفسخ عقد الحارس البولندي بالتراضي.

وأفادت الشبكة ذاتها أن تشيزني سيحصل على تعويض مالي جيد وسيكون حرا في الانتقال إلى أي فريق آخر.

وكان تياجو موتا مدرب الفريق صرح في وقت سابق أن هناك أكثر من لاعب خارج مشروع الفريق.

وقال المدرب الإيطالي من قبل للصحفيين: "فيديريكو كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة الودية ضد بريست، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

واختتم "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

وكان خارج المباراة كل من فيديريكو كييزا وفويتشيك تشيزني وويستون ماكيني وماتيا دي شيليو وأرثر ميلو وفيليب كوستيتش وهانس نيكولوسي كافيليا ودانييلي روجاني وأركاديوش ميليك.

وتعاقد يوفنتوس مع الحارس البالغ من العمر 34 عاما في صيف 2017 مقابل 18 مليون يورو قادما من أرسنال.

وتمكن يوفنتوس من التعاقد مع ميكيلي دي جريجوريو من مونزا في الصيف الجاري.

وحصل دي جريجوريو على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.