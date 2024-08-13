السوبر السعودي - ميتروفيتش يقود الهلال أمام أهلي جدة.. وغياب كوليبالي ومالكوم

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

يقود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل نادي الهلال خلال مواجهة أهلي جدة.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويقام السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق: الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.

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ويغيب عن الهلال الثنائي، السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم فيليبي.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: حمد اليامي – حسان تمبكتي – خليفة الدوسري – رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز – سافيتش - ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل.

ويلعب الفائز من مواجهة الهلال وأهلي جدة ضد الفائز من مباراة النصر والتعاون.

ويواجه النصر نظيره التعاون غدا الأربعاء في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

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