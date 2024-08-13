بورنموث يضم أراوخو من برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء انتقال لاعبه جوليان أراوخو إلى نادي بورنموث.

وأفاد برشلونة في بيان: "توصلنا لاتفاق مع نادي بورنموث الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب جوليان أراوخو".

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لمدة 5 مواسم.

النادي الإنجليزي سيدفع لبرشلونة 10 ملايين يورو مقابل التعاقد مع الظهير الأيمن.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس وشارك في 28 مباراة.

وتمكن أراوخو من تسجيل هدفين دون صناعة أي هدف.

وولد أراوخو في أمريكا ولعب للفئات المختلفة للمنتخب وحتى للفريق الأول، لكن في النهاية طلب اللعب مع المكسيك.

ولعب أراوخو مع المكسيك 13 مباراة دولية منذ 2021.