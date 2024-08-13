بورنموث يضم أراوخو من برشلونة
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 18:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء انتقال لاعبه جوليان أراوخو إلى نادي بورنموث.
جوليان أراوخو
النادي : برشلونة
وأفاد برشلونة في بيان: "توصلنا لاتفاق مع نادي بورنموث الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب جوليان أراوخو".
ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لمدة 5 مواسم.
النادي الإنجليزي سيدفع لبرشلونة 10 ملايين يورو مقابل التعاقد مع الظهير الأيمن.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس وشارك في 28 مباراة.
وتمكن أراوخو من تسجيل هدفين دون صناعة أي هدف.
وولد أراوخو في أمريكا ولعب للفئات المختلفة للمنتخب وحتى للفريق الأول، لكن في النهاية طلب اللعب مع المكسيك.
ولعب أراوخو مع المكسيك 13 مباراة دولية منذ 2021.
نرشح لكم
هل تؤثر على صفقة عبد المنعم؟ نيس يتوصل لاتفاق لضم مدافع كندي لايبزيج يضم بديل أولمو تقرير: أزمة منتظرة.. الإفريقي التونسي يخطف لاعب مازيمبي من الرجاء رغم نجاحه في الفحوصات الطبية.. رومانو: انهيار انتقال بريشانيني لـ نابولي في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال مابولولو إلى أهلي طرابلس الاتحاد يعلن بيع مابولولو لنادي أهلي طرابلس خبر في الجول - نادي نيوم السعودي يقرر سحب عرضه لضم زيزو أمير عادل ينتقل إلى الدوري الهولندي