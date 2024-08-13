تشكيل السوبر السعودي - محرز وفيرمينو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الهلال بنصف النهائي

أعلن نادي أهلي جدة تشكيل فريقه لمواجهة الهلال في نصف نهائي السوبر السعودي.

ويقود الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو هجوم أهلي جدة أمام الهلال.

ويقام اللقاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

ولم تشهد قائمة أهلي جدة التدعيم بأي لاعب أجنبي جديدة عن الموسم الماضي.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - بسام الحريجي.

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - عبد الكريم دارسي

خط الهجوم: رياض محرز - سميحان النابت - روبرتو فيرمينو

بينما دكة البدلاء كالآتي: عبد الرحمن الصانبي - هيثم عسيري - فهد الرشيدي - جابري فيجا - فهد الحمد - سعد بالعبيد - عبد الباسط هندي - ياسين الزيبدي - علي الأسمري.

ويقام نصف النهائي الآخر غدا الأربعاء بين النصر والتعاون على نفس الملعب.