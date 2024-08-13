رغم نجاحه في الفحوصات الطبية.. رومانو: انهيار انتقال بريشانيني لـ نابولي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

ماركو بريشانيني

انهارت صفقة انتقال ماركو بريشانيني لاعب فروزينوني إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن لاعب الوسط الإيطالي خضع للفحوصات الطبية في نابولي ونجح لكن لم تتم الصفقة.

وأوضح رومانو السبب وراء انهيار الصفقة هو فشل انتقال ينس كاجوستي لاعب نابولي إلى برينتفورد.

أخبار متعلقة:
إنبي يكشف في بيان رسمي قراراته بعد وفاة لاعبة السويس قبل أداء الاختبارات رغم التوقيع لـ مودرن سبورت.. الاتحاد السكندري يعلن تجديد تعاقد كريم الديب ‎يحيى عطية الله: هدفي أن أكون إضافة قوية لـ الأهلي والمساهمة في تحقيق الألقاب في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال مابولولو إلى أهلي طرابلس

وكان التعاقد مع بريشانيني مرهونا برحيل كاجوستي أولا، لكن عدم إتمام الصفقة من قبل برينتفورد دمر كل شيء.

وشدد رومانو أن نادي أتالانتا دخل في صفقة بريشانيني وقريب من إنهاء التعاقد معه.

وانتقل بريشانيني البالغ من العمر 24 عاما إلى فروزينوني قادما من ميلان في الصيف الماضي مقابل 200 ألف يورو.

وتعاقد نابولي مع كاجوستي في الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو قادما من ريمس.

الدوري الإيطالي نابولي فروزينوني ماركو بريشانيني أتالانتا
نرشح لكم
هل تؤثر على ضم عبد المنعم؟ نيس يتوصل لاتفاق لضم مدافع كندي لايبزيج يضم بديل أولمو تقرير: أزمة منتظرة.. الإفريقي التونسي يخطف لاعب مازيمبي من الرجاء بورنموث يضم أراوخو من برشلونة في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال مابولولو إلى أهلي طرابلس الاتحاد يعلن بيع مابولولو لنادي أهلي طرابلس خبر في الجول - نادي نيوم السعودي يقرر سحب عرضه لضم زيزو أمير عادل ينتقل إلى الدوري الهولندي
أخر الأخبار
هل تؤثر على ضم عبد المنعم؟ نيس يتوصل لاتفاق لضم مدافع كندي 4 دقيقة | ميركاتو
مباشر السوبر السعودي - الهلال يواجه أهلي جدة 14 دقيقة | سعودي في الجول
لايبزيج يضم بديل أولمو 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أزمة منتظرة.. الإفريقي التونسي يخطف لاعب مازيمبي من الرجاء 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لفسخ عقد تشيزني بالتراضي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر السعودي - ميتروفيتش يقود الهلال أمام أهلي جدة.. وغياب كوليبالي ومالكوم 56 دقيقة | سعودي في الجول
بورنموث يضم أراوخو من برشلونة 58 دقيقة | ميركاتو
تشكيل السوبر السعودي - محرز وفيرمينو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الهلال بنصف النهائي 58 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير