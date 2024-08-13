رغم نجاحه في الفحوصات الطبية.. رومانو: انهيار انتقال بريشانيني لـ نابولي

انهارت صفقة انتقال ماركو بريشانيني لاعب فروزينوني إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن لاعب الوسط الإيطالي خضع للفحوصات الطبية في نابولي ونجح لكن لم تتم الصفقة.

وأوضح رومانو السبب وراء انهيار الصفقة هو فشل انتقال ينس كاجوستي لاعب نابولي إلى برينتفورد.

وكان التعاقد مع بريشانيني مرهونا برحيل كاجوستي أولا، لكن عدم إتمام الصفقة من قبل برينتفورد دمر كل شيء.

وشدد رومانو أن نادي أتالانتا دخل في صفقة بريشانيني وقريب من إنهاء التعاقد معه.

وانتقل بريشانيني البالغ من العمر 24 عاما إلى فروزينوني قادما من ميلان في الصيف الماضي مقابل 200 ألف يورو.

وتعاقد نابولي مع كاجوستي في الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو قادما من ريمس.