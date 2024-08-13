رغم التوقيع لـ مودرن سبورت.. الاتحاد السكندري يعلن تجديد تعاقد كريم الديب

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 17:25

كتب : هاني العوضي

كريم الديب - الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد كريم الديب لاعب الفريق لمدة موسمين.

وعقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة مع اللاعب وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد وتمديد التعاقد.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق توقيع كريم الديب لصالح نادي مودرن سبورت.

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وكشف نادي الاتحاد السكندري في بيانه عن تقديره للعلاقات الطيبة والتعاون المتميز مع نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس.

وانتهى الأمر باستقرار واستمرار كريم الديب مع نادي الاتحاد السكندري.

وأشار نادي الاتحاد السكندري إلى حرص مجلس الإدارة على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق في الموسم الجديد.

وكان كريم الديب قد انتقل من المقاولون العرب إلى الاتحاد السكندري في صيف 2019.

ولعب الديب موسما مع الإسماعيلي معارا من صفوف الاتحاد.

كريم الديب خاض 127 مباراة مع نادي الاتحاد وسجل 12 هدفا وصنع 11 بجميع المسابقات.

الدوري المصري الاتحاد السكندري كريم الديب
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