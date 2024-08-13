إنبي يكشف في بيان رسمي قراراته بعد وفاة لاعبة السويس قبل أداء الاختبارات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

إنبي - بيان رسمي

قرر نادي إنبي منح قيمة تعاقده الذي لم يكتمل مع اللاعبة شهد مصطفى التي انتقلت إلى جوار ربها، لأسرتها.

وتوفت لاعبة فريق السيدات بنادي منتخب السويس حين كانت ذاهبة لأداء الاختبارات الأخيرة بنادي إنبي قبل التعاقد معه.

ماذا حدث؟

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كانت اللاعبة تمر طريق القاهرة ـ السويس هي وبسملة عمرو لاعبة إنبي من أجل الخضوع للاختبارات النهائية للالتحاق بفريق كرة القدم النسائية بالنادي البترولي.

لكن اصطدمت بهما سيارة على الطريق السريع في حادث مروع.

ولفظت شهد مصطفى أنفاسها بعد الوصول إلى المستشفى.

فيما دخلت بسملة العناية المركزة وخضعت لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير.

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وجاء بيان نادي إنبي على النحو التالي:

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تعرب إدارة نادي إنبي عن حزنها الشديد لوفاة اللاعبة شهد مصطفى حزين - لاعبة فريق منتخب السويس سابقاً - التي وافتها المنية نتيجة حادث مروري أمام نادي إنبي وهي في طريقها لإجراء الاختبارات النهائية للإلتحاق بالفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي.

قامت إدارة النادي بانهاء كافة الإجراءات واستخراج المستندات المطلوبة حتي وصول الجثمان الي محافظة السويس حيث تم تشيعها إلى مثواه الأخير.

قرر مجلس إدارة نادي إنبي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية تجاه المنظومة الرياضية وكافة العاملين بها بإعتبار اللاعبة شهد مصطفى قد تعاقدت بالفعل مع النادي وسيتم منح أسرتها قيمة تعاقدها كاملاً لمدة 3 سنوات

سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

شهد مصطفى إنبي
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