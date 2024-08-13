‎يحيى عطية الله: هدفي أن أكون إضافة قوية لـ الأهلي والمساهمة في تحقيق الألقاب

عبر المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن شعوره بالسعادة للانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

وكتب الظهير الأيسر المغربي عبر إنستجرام: "يسرني ويشرفني أن أكون جزءًا من نادي الأهلي العظيم، فريق القرن. الانضمام لهذا النادي العريق هو شيء جميل تحقق، وأنا ممتن لهذه الفرصة".

وأضاف "سأضع كل طاقتي وتركيزي في تقديم أفضل ما لدي، والعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق أهداف النادي وطموحات جماهيره العريضة".

وأكمل "هدفي هو أن أكون إضافة حقيقية للفريق والمساهمة في كتابة فصل جديد من الإنجازات والألقاب، مستلهمًا من تاريخ الأهلي المجيد وعزيمته التي لا تعرف المستحيل".

وانضم الظهير الأيسر المغربي لصفوف الأهلي قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح الدولي المغربي ثاني صفقات الأهلي الصيفية للموسم الجديد بعد يوسف أيمن القادم من الدحيل القطري.