في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال مابولولو إلى أهلي طرابلس

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 16:19

كتب : عمرو نبيل

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

بعد منافسة كبيرة مع نادي السويحلي الليبي نجح أهلي طرابلس في الفوز بخدمات الأنجولي أوجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري الموافقة على انتقال الأنجولي أوجوستينيو مابولولو لنادي أهلي طرابلس الليبي.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن الموافقة على العرض المقدم من النادي الليبي للتعاقد مع مهاجم منتخب أنجولا.

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وعلم FilGoal.com أن الصفقة كلفت أهلي طرابلس مليون و200 ألف دولار يحصل عليها الاتحاد السكندري.

بينما سيحصل مابولولو على راتب 600 ألف دولار في الموسم.

مابولولو سجل حتى الآن 11 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم.

بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

المهاجم صاحب الـ32 عاما سجل 3 أهداف مع منتخب أنجولا في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

الاتحاد السكندري مابولولو أهلي طرابلس
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