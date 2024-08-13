الاتحاد يعلن بيع مابولولو لنادي أهلي طرابلس

أعلن نادي الاتحاد السكندري الموافقة على انتقال الأنجولي أوجوستينيو مابولولو لنادي أهلي طرابلس الليبي.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن الموافقة على العرض المقدم من النادي الليبي للتعاقد مع مهاجم منتخب أنجولا.

يأتي ذلك بعد منافسة بين الثنائي الليبي أهلي طرابلس والسويحلي والتي انتهت لصالح الأول.

وكشف FilGoal.com التفاصيل المالية لانتقال مابولولو إلى أهلي طرابلس.. للإطلاع على التفاصيل إضغط هنا

مابولولو سجل حتى الآن 11 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم.

بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

المهاجم صاحب الـ32 عاما سجل 3 أهداف مع منتخب أنجولا في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.