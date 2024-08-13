يد - كريم هنداوي يعود لحراسة الزمالك

أولمبياد باريس – يد.. الدنمارك تفوز على سلوفينيا بصعوبة وتضرب موعدا ضد ألمانيا في النهائي

أولمبياد باريس - كرة يد.. ألمانيا تتأهل للنهائي بسيناريو جنوني ضد إسبانيا

أولمبياد باريس - منتخب مصر ينهي منافسات كرة اليد في المركز الخامس

أولمبياد باريس - تأهل صعب لـ الدنمارك على حساب السويد.. وسلوفينيا تقصي النرويج

أولمبياد باريس – كرة يد.. ألمانيا إلى نصف النهائي بفوز درامي على فرنسا بعد الوقت الإضافي

أولمبياد باريس: محمد علي: حارس إسبانيا مثلي الأعلى.. والتحكيم كان ضدنا في نهاية المباراة

أولمبياد باريس – الدرع: لا نلقي باللوم على أحد.. والإصابات أثرت علينا ضد إسبانيا

أولمبياد باريس - ضياع الحلم بسيناريو درامي مكرر.. مصر تودع منافسات اليد أمام إسبانيا