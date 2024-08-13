يد - كريم هنداوي يعود لحراسة الزمالك
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 16:08
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك يوم الثلاثاء إعادة حارس فريق كرة اليد كريم هنداوي إلى صفوف الفريق.
وعاد هنداوي إلى صفوف الزمالك قادما من فريق الصفا السعودي.
وانتقل الدولي المصري إلى الفريق السعودي الصيف الماضي ولعب لمدة موسم.
وشارك هنداوي في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر قبل أيام.
وغادر المنتخب المصري المنافسات من الدور ربع النهائي.
وذلك حين خسر من المنتخب الإسباني بفارق هدف.
وتشارك هنداوي في حراسة الفراعنة مع محمد علي حارس سبورتنج لشبونة البرتغالي.
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