أمير عادل ينتقل إلى الدوري الهولندي

أعلن نادي فالفيك الهولندي يوم الثلاثاء ضم المصري أمير عادل قادما في صفقة انتقال حر.

أمير عادل ياكوبسن النادي : لاعب حر فالفيك

ووقع أمير عادل والذي يُعرف أيضا باسم "ألكسندر ياكوبسن" على عقد يربطه بالفريق الهولندي لمدة موسم.

وسيرتدي البالغ من العمر 30 عاما القميص رقم 11 مع فريقه الجديد.

🤝 ℙ𝕣𝕠𝕖𝕗𝕤𝕡𝕖𝕝𝕖𝕣 𝔸𝕝𝕖𝕩𝕒𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕁𝕒𝕜𝕠𝕓𝕤𝕖𝕟 𝕥𝕖𝕜𝕖𝕟𝕥 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕒𝕔𝕥 𝕧𝕠𝕠𝕣 éé𝕟 𝕛𝕒𝕒𝕣 Buitenspeler Alexander Jakobsen heeft na een succesvolle proefperiode een éénjarig contract afgedwongen bij RKC Waalwijk. De 30-jarige Deen met Egyptische roots… pic.twitter.com/TDWyjPwvdU — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) August 13, 2024

فالفيك لعب مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الهولندي الممتاز يوم السبت، وخسر من أيندهوفن بنتيجة 1-5.

وأصبح نادي فالفيك الفريق رقم 12 الذي يرتدي أمير عادل قميصه.

التجربة الأخيرة لألكسندر ياكوبسن كانت مع نادي زينيس الكازاخي الذي انضم إليه في أبريل الماضي.

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وتأتي تلك التجربة الجديدة للدولي المصري بعدما توج الموسم الماضي بلقب الدوري الجورجي مع فريق دينامو باتومي.

وسبق للاعب المصري – الدنماركي الانضمام للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، والتحق بصفوف وادي دجلة.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع وادي دجلة في 15 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

ثم مع سموحة شارك في 8 مباريات كبديل خاض خلالها 194 دقيقة.

ويعد أمير عادل لاعبا دوليا، إذ سبق وشارك في مباراة ودية عام 2017 مع منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

وإجمالا سجل 24 هدفا في 212 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج ومصر وجورجيا.

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