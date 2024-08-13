أمير عادل ينتقل إلى الدوري الهولندي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

أمير عادل

أعلن نادي فالفيك الهولندي يوم الثلاثاء ضم المصري أمير عادل قادما في صفقة انتقال حر.

ووقع أمير عادل والذي يُعرف أيضا باسم "ألكسندر ياكوبسن" على عقد يربطه بالفريق الهولندي لمدة موسم.

وسيرتدي البالغ من العمر 30 عاما القميص رقم 11 مع فريقه الجديد.

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فالفيك لعب مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الهولندي الممتاز يوم السبت، وخسر من أيندهوفن بنتيجة 1-5.

وأصبح نادي فالفيك الفريق رقم 12 الذي يرتدي أمير عادل قميصه.

التجربة الأخيرة لألكسندر ياكوبسن كانت مع نادي زينيس الكازاخي الذي انضم إليه في أبريل الماضي.

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وتأتي تلك التجربة الجديدة للدولي المصري بعدما توج الموسم الماضي بلقب الدوري الجورجي مع فريق دينامو باتومي.

وسبق للاعب المصري – الدنماركي الانضمام للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، والتحق بصفوف وادي دجلة.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع وادي دجلة في 15 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

ثم مع سموحة شارك في 8 مباريات كبديل خاض خلالها 194 دقيقة.

ويعد أمير عادل لاعبا دوليا، إذ سبق وشارك في مباراة ودية عام 2017 مع منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

وإجمالا سجل 24 هدفا في 212 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج ومصر وجورجيا.

أمير عادل ألكسندر ياكوبسن فالفيك
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