خبر في الجول - سيراميكا يوافق على تمديد إعارة كناريا لـ سموحة.. وعودة قلاوة
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 13:52
كتب : عمرو نبيل
وافق نادي سيراميكا كليوباترا على تمديد إعارة محمد متولي "كناريا" لاعب الوسط لصفوف سموحة في الموسم المقبل.
عمرو قلاوة
النادي : سموحة
محمد متولي كناريا
النادي : سموحة
وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي وافق على استمرار كناريا معارا مع سموحة في الموسم المقبل.
كما قرر أيمن الرمادي عودة عمرو قلاوة لاعب وسط سموحة من الإعارة، والانتظام مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل.
وانضم عمرو قلاوة لصفوف سموحة معارا من سيراميكا مطلع الموسم الجاري.
بينما انتقل كناريا إلى سموحة في يناير الماضي على سبيل الإعارة.
وحقق سيراميكا كليوباترا لقب كأس رابطة الأندية المصرية بعد الفوز في النهائي على طلائع الجيش.
وحافظ سيراميكا على لقب كأس الرابطة الذي توج به الموسم الماضي أيضا بالفوز على المصري.
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