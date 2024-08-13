أيمن الشريعي يكشف عن مفاجأة مدوية في عقد إعارة زياد كمال من إنبي إلى الزمالك

نفى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن يكون الزمالك طلب إنهاء إعارة زياد كمال لاعب الأبيض الحالي.

وقال الشريعي عبر قناة ETC: "الزمالك لم يطلب إنهاء إعارة زياد كمال وإعادة اللاعب إلى إنبي".

وأضاف "لإنهاء الإعارة يجب أن يكون الأمر بموافقة الناديين وليس أحدهما فقط".

وأوضح "إذا تم بيع زياد كمال في يناير المقبل سيحصل إنبي على نسبة 85% من قيمة الصفقة والزمالك على 15% وتقل النسبة كل 6 شهور".

وأتم تصريحاته "وإذا تم بيعه في نهاية الموسم المقبل سيحصل إنبي على 80% والزمالك على 20%، وإذا كان البيع في يناير 2026 سيحصل إنبي على 75% والزمالك على 25%، وإذا كان البيع في نهاية الموسم بعد المقبل وهي نهاية فترة إعارته مع الزمالك سيحصل إنبي على 70% والزمالك على 30%".

وانتقل زياد كمال من إنبي للزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف في يناير 2024 الماضي.

وشارك زياد كمال مع الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما لعب مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.