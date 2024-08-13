وزارة الشباب والرياضة تعلق على اتهامات عمر عصر لاتحاد تنس الطاولة

علقت وزارة الشباب والرياضية على ما أثاره عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة حول وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل اتحاد اللعبة.

كشف عمر عصر لاعب مصر في تنس الطاولة مجموعة من الأزمات التي مر بها قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 (التفاصيل).

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

بالإشارة إلى ما أثاره عمر عصر لاعب المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصري لتنس الطاولة والتي تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط في إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية

وفيما أشار لاعب المنتخب الوطني إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.

فإن الوزارة تؤكد أنه جار حاليا القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصري لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجار الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائي والذي يتضمن تقييما موضوعيا لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.

وسيتم عرض تلك التقارير أولا بأول على الرأي العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.

وودع عمر عصر نهائيات فردي تنس الطاولة في باريس 2024 من ربع النهائي.

وقال عمر عصر لاعب تنس الطاولة عبر قناة MBC مصر يوم الأحد: "كان من المفترض أن نخوض معسكرا وألغاه الاتحاد المصري قبل 3 أيام من انطلاقه دون توفير معسكر آخر".

وأضاف "أعيش في ألمانيا، الجهاز الفني والإداري ليس له أي علاقة بنا، إذا تعرض لاعب لإصابة أو مشكلة، فالاتحاد في معزل عن الأمر، وإذا فزت بميدالية في بطولة إفريقية أو عالمية، تجد الاتحاد يظهر لتقديم الشكر والتقاط الصور".

وأكمل "أطالب من يتواجد في الاتحاد بأن يتعامل باحترافية ويختار الجهاز الفني والإداري باحترافية وأن يكون لديه أهداف، أنا لا أعرف أهدافي أو خططي سواء طويلة أو قصيرة الأمد، هذا ألف باء العمل".

وأوضح "رئيس الاتحاد يستعين بشقيقه كمدير فني، وعندما يحدث بيننا نقاش، وأريد رفع الأمر للجهاز الإداري، فالأمر يكون صعبا لأنني سأتحدث مع شقيقه".

وأردف "نجل المدرب مسؤول عن المراسلات، وأحيانا ينسى إرسال أسمائنا للمشاركة في البطولات".

وأتم "حققت المركز الخامس في الأولمبياد، والطبيعي أن نحصل على ميدالية. المركز الذي حققته مُحبط بعد العمل الذي استثمرته خلال الـ 3 سنوات الأخيرة للتحضير في الأولمبياد".

وودع عمر عصر أولمبياد باريس 2024 من ربع النهائي على يد السويدي ترولس موريجارد.

وكان عمر عصر وصل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو كذلك قبل أن يُهزم أمام الصيني ما لونج بنتيجة 4-1.

وسبق أن كشف عصر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 عن بعض المشاكل والأزمات التي واجهها. (طالع التفاصيل)