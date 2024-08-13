نجم هجوم النصر جاهز للسوبر السعودي

انتهت الشكوك حول إمكانية غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر أمام التعاون في كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي يوم الأربعاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تاليسكا أظهر جاهزيته للعب مباراة التعاون بعدما أدى يوم الاثنين التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ تعرضه إلى إصابة عضلية في 4 أغسطس الجاري.

وأضاف التقرير أن تاليسكا، الذي أصيب بشد عضلة الفخذ الخلفية خلال مباراة ودية مع غرناطة الإسباني، بات مؤهلًا من الناحية البدنية للمشاركة أمام التعاون.

ووصلت بعثة النصر صباح الاثنين إلى أبها، قادمة من الرياض، لخوض النسخة الـ11 من كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتدرَّب اللاعبون مساءً على رديف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الذي يستضيف مباريات السوبر الثلاث.

بدورهما، أدى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، التدريبات بصورة طبيعية، في مؤشرٍ على اكتمال جاهزيتهما بدنيًّا وفنيًّا.

وتأخَّر انضمام رونالدو وزميله إلى فترة الإعداد لمنحهما إجازةً عقب بطولة يورو 2024، ودخلا في التدريبات تدريجيًّا حتى تمكَّنا من إكمالها.

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