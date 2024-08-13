مصدر من سيراميكا لـ في الجول: مفاوضات أهلي طرابلس بشأن إيبوكا توقفت

أوقف نادي أهلي طرابلس الليبي مفاوضاته مع سيراميكا كليوباترا بشأن صفقة المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وقال مصدر من سيراميكا لـFilGoal.com: "هناك صعوبات حدثت في صفقة انتقال جون إيبوكا إلى أهلي طرابلس بسبب الراتب الكبير الذي يتمسك به اللاعب".

وأضاف "الأمر الذي رفضه النادي الليبي ولذلك توقفت المفاوضات معهم".

وسبق لإيبوكا اللعب في أهلي طرابلس على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي 2022-2023.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.

ومع سيراميكا في موسم 2023-2024 لعب إيبوكا 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية.