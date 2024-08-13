مصدر من سيراميكا لـ في الجول: مفاوضات أهلي طرابلس بشأن إيبوكا توقفت

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 12:03

كتب : عمرو نبيل

الزمالك - سيراميكا - جون إيبوكا

أوقف نادي أهلي طرابلس الليبي مفاوضاته مع سيراميكا كليوباترا بشأن صفقة المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وقال مصدر من سيراميكا لـFilGoal.com: "هناك صعوبات حدثت في صفقة انتقال جون إيبوكا إلى أهلي طرابلس بسبب الراتب الكبير الذي يتمسك به اللاعب".

وأضاف "الأمر الذي رفضه النادي الليبي ولذلك توقفت المفاوضات معهم".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. وموقف الاتحاد السكندري أيمن الرمادي: نريد استمرار قندوسي معنا ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات ريان مع الزمالك زياد طارق يكشف سبب رحيله عن الأهلي وإمكانية انتقاله إلى الزمالك

وسبق لإيبوكا اللعب في أهلي طرابلس على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي 2022-2023.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.

ومع سيراميكا في موسم 2023-2024 لعب إيبوكا 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية.

جون إيبوكا سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أهلي طرابلس
نرشح لكم
خبر في الجول - سيراميكا يوافق على تمديد إعارة كناريا لـ سموحة.. وعودة قلاوة أيمن الشريعي يكشف عن مفاجأة مدوية في عقد إعارة زياد كمال من إنبي إلى الزمالك خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. وموقف الاتحاد السكندري الدوري المصري كالعادة والسوبر السعودي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس والقنوات الناقلة أيمن الرمادي: نريد استمرار قندوسي معنا ولكن.. وهذه حقيقة مفاوضات ريان مع الزمالك زياد طارق يكشف سبب رحيله عن الأهلي وإمكانية انتقاله إلى الزمالك وكيله: جمال الشماخ كان أولوية الأهلي قبل عطية الله.. وهذا سبب فشل المفاوضات الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي إخطار رسمي بخصوص شكوى نداي ضدنا
أخر الأخبار
وان بيساكا يغادر يونايتد نحو وست هام 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سيراميكا يوافق على تمديد إعارة كناريا لـ سموحة.. وعودة قلاوة 46 دقيقة | ميركاتو
النني يصل أبو ظبي للانضمام لتدريبات الجزيرة الإماراتي 53 دقيقة | المحترفون
أيمن الشريعي يكشف عن مفاجأة مدوية في عقد إعارة زياد كمال من إنبي إلى الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: نيس يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم عبد المنعم ساعة | ميركاتو
سكاي: برشلونة يرفض عرض إيفرتون المبدئي لضم فيتور روكي ساعة | ميركاتو
وزارة الشباب والرياضة تعلق على اتهامات عمر عصر لاتحاد تنس الطاولة ساعة | رياضات أخرى
نجم هجوم النصر جاهز للسوبر السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير