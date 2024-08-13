حارس أرسنال ينضم إلى بلد الوليد

أعلن نادي أرسنال يوم الثلاثاء انتقال حارس مرماه الإستوني كارل هاين إلى نادي بلد الوليد.

ووافق النادي اللندني على رحيل الحارس البالغ من العمر 22 عاما لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وشارك كارل لأول مرة مع الفريق الأول للمدفعجية في سبتمبر 2022، في مباراة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين ضد برايتون.

في بداية ناجحة لموسم 2024/25، شارك كارل في كل مباريات أرسنال الـ3 في جولة الولايات المتحدة ضد بورنموث ومانشستر يونايتد وليفربول.

وكان أرسنال قد نجح في ضم الحارس الشاب تومي سيتفورد قادما من أياكس أمستردام هذا الصيف.

الإنجليزي الشاب المولود في هولندا وقع على عقد مع المدفعجية لمدة 4 مواسم.

وتبلغ قيمة صفقة انتقال الشاب الإنجليزي نحو مليون يورو + إضافات، حسب التقارير.

ومن غير المتوقع أن يظهر سيتفورد في صفوف الفريق الأول قبل فترة.

ويستعد أرسنال لملاقاة ولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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