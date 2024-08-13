خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. وموقف الاتحاد السكندري
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 11:19
كتب : هاني العوضي
يسعى نادي البنك الأهلي للتعاقد مع هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري في الموسم المقبل.
هشام صلاح
النادي : الاتحاد السكندري
وعلم FilGoal.com أن نادي البنك الأهلي طلب التعاقد مع هشام صلاح من الاتحاد السكندري.
وأن الاتحاد السكندري لا يمانع بيع اللاعب ورحيله عن صفوف زعيم الثغر.
ولكن بشرط التوصل لاتفاق مادي مرضي للنادي السكندري.
هشام صلاح البالغ من العمر 27 عاما انضم للاتحاد السكندري في عام 2019 قادما من المصرية للاتصالات.
وخرج للإعارة في الموسم ذاته لصفوف فريق الرجاء، قبل أن يعود للاتحاد من جديد في 2020.
ومع الاتحاد السكندري لعب هشام صلاح في الموسم الجاري 30 مباراة في الدوري وكأس الرابطة وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
كما انضم لمعسكر منتخب مصر مرة واحدة مع البرتغالي روي فيتوريا وشارك في مباراة ودية ضد جنوب السودان.
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