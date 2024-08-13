الدوري المصري كالعادة والسوبر السعودي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس والقنوات الناقلة

تُستكمل اليوم مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري والذي اقترب أخيرا من نهايته.

وتقام اليوم 3 مباريات في الدوري المصري وتقام جميعا في تمام التاسعة مساء.

ويلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب وتقام المباراة على استاد الإسماعيلية وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس ويُعلق عليها أيمن الكاشف.

بينما يلعب البنك الأهلي ضد فاركو في تمام التاسعة أيضا وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وأخيرا يلعب الجونة ضد بلدية المحلة وتقام المباراة في ملعب خالد بشارة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويعلق عليها مؤمن حسن.

وينطلق اليوم السبور السعودي وتقام أولى المباريات بين الهلال والأهلي وتبدأ في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية.

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